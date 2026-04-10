Tmw su Conte-Italia: "Sia che lui che ADL vogliono liberarsi l'uno dell'altro?"

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Si continua a parlare tanto di Antonio Conte come prossimo ct dell'Italia. Lo fa anche il vicedirettore di Tmw, Lorenzo Di Benedetto, nel suo editoriale di oggi: "Antonio Conte è il candidato numero uno, ma non l'unico, visto che resta in corsa anche Massimiliano Allegri, che non ha chiuso a questa possibilità. Ma andiamo con ordine e partiamo dall'attuale allenatore del Napoli. La sua sorta di candidatura della settimana scorsa vale più di molti discorsi, soprattutto perché seguita dalle parole di Aurelio De Laurentiis che ha reso noto di essere pronto a liberare l'allenatore nel caso in cui dovesse ricevere la sua richiesta.

Gioco delle parti? Sì, ma c'è di più. La sensazione è che sia l'allenatore che il presidente vogliano "liberarsi" l'uno dell'altro. Così è detta male, certo, perché il rapporto tra i due è ottimo e chiudere al 100% la permanenza del tecnico a Napoli non è possibile, ma in caso di addio ADL abbasserebbe considerevolmente i costi e dall'altra parte Conte potrebbe riprendere il percorso in azzurro interrotto nel 2016":