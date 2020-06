TMW sulla formazione: "Gattuso conferma Ospina, già scelto l'11 contro l'Inter"

Idee chiare per Gattuso in vista della sfida di sabato contro l'Inter in Coppa Italia. Le ultime di formazione dalla redazione di TMW sono le seguenti: "Davanti a Ospina, ancora preferito a Meret, andrà la difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui, con Manolas ancora out per una decina di giorni. A centrocampo Zielinski verrà preferito ad Elman, con Fabian Ruiz a fare l'altra mezzala e Demme interditore. Callejon e Insigne, infine, agiranno da esterni nel tridente completato da Mertens".