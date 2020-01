Top 11 2010-2019 - Il centrale: ma ti ricordi quant'era forte Koulibaly?

Koulibaly - Se ne parlerà per decenni, si dirà: ma ti ricordi quant'era forte? Nonostante le difficoltà del momento, il Napoli si goda ancora lo strapotere di Koulibaly, una montagna da scalare ma anche un ragazzo semplice, solare, che sradica palloni e sogni dai piedi e dal cuore di avversari ingenui. Anche Mbappé era convinto di poterlo superare in velocità ma non aveva fatto i conti con la sua, di rapidità. Koulibaly è arrivato nel 2014 ma è esploso con Sarri, come tanti altri, nel ventre d'un decennio in ci si ricorderà con piacere di ogni suo elegante intervento.