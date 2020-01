Top 11 2010-2019 - L'attaccante: cos'è stato? Cavani

Cavani - Quagliarella chi? Altro che esterno: è bastato indicargli una sola volta la via della porta per ritrovarselo sempre tra i piedi. Sapeva far gol in ogni modo, da qualsiasi posizione, contro tutti, di testa o di tacco, col destro o col sinistro, volendo anche semplicemente soffiando sul pallone. Cavani è stato un ricordo fugace eppure intenso, persino qualcosa d'indescrivibile, con due gol all'Elfsborg ha spazzato via il ricordo di Quagliarella e poi ne ha segnati altri 102, di gol, rischiando di superare Maradona in appena quattro stagioni. Purtroppo (o per fortuna?) l'ultima non c'è mai stata.