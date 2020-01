Top 11 2010-2019 - La mezzala sinistra: giocatori così non ne fanno più (purtroppo)

Hamsik - Possono bastare anche i numeri, per Hamsik, che è in cima a diverse classifiche: più presenze di tutti (520) e più gol di tutti (121), ma anche la costanza d'esserci nel precedente decennio e magari anche nel prossimo, chi può dirlo, perché un ragazzo simile, un napoletano slovacco, non lascerà mai realmente Napoli e un posto per lui da dirigente sarà quasi naturale conservarlo. Poi tutto dipenderà (anche) da lui. Che in Cina non si diverte come a Napoli. Qui ha raggiunto cime d'entusiasmo elevate e da fiero capitano ha vinto tanto consolando in eterno il rimpianto del più bel trionfo sfiorato appena.