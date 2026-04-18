Top10 portieri precisi nei lanci lunghi: primo Butez, non c’è Milinkovic-Savic
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Secondo la classifica stilata da Sofascore, infatti, nelle prime dieci posizioni non c'è Vms e neppure Meret. Al primo posto c'è Butez
Non c'è Milinkovic-Savic nella Top10 dei portieri più precisi nei rilanci lunghi. Secondo la classifica stilata da Sofascore, infatti, nelle prime dieci posizioni non c'è Vms e neppure Meret. Al primo posto c'è Butez, portiere rivelazione del Como.
Al decimo posto Ravaglia del Bologna. Nel mezzo, ci sono Sommer e Provedel, secondo e terzo, e poi in ordine di piazzamento troviamo Maignan, Semper, Suzuki, Paleari, Carnesecchi e, nono, Di Gregorio. Sorprende dunque l'assenza di Vms che ha tra i suoi punti di forza proprio il rilancio lungo ed è stato proprio questo uno dei motivi per cui in estate il Napoli aveva scelto di investire venti milioni per acquistarlo dal Torino.
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