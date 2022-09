Torino, Karamoh fuori forma: la prima convocazione può arrivare col Napoli

Yann Karamoh è stato l'ultimo acquisto del Torino nella sessione estiva di calciomercato e ora dovrà mettersi in forma

Yann Karamoh è stato l'ultimo acquisto del Torino nella sessione estiva di calciomercato e ora dovrà mettersi in forma per poter iniziare a lavorare agli ordini di Juric. Arrivato a Torino tre giorni fa, ha iniziato subito a mettersi a disposizione ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport avrà bisogno dei prossimi 25 giorni, comprensivi della sosta per le Nazionali, per ritrovare la forma necessaria per stare in campo. Con ogni probabilità, il giocatore verrà convocato per la sfida contro il Napoli del prossimo 2 ottobre.