Torino, Longo in conferenza: "Concesso troppo al Napoli, anche loro avevano perso fiducia. Su Gattuso..:"

Il tecnico del Torino Moreno Longo è intervenuto in conferenza stampa dopo il Ko contro il Napoli: "È giusto avere delle preoccupazioni visto il momento. Volevamo fare una partita diversa, abbiamo approcciato bene al match ma poi abbiamo concesso troppo campo ad una squadra con le qualità del Napoli. Sappiamo che c'è da lavorare tanto per preparare al meglio una settimana che per noi diventa molto importante.

Uscire da questa situazione? Questa è una squadra che ha perso fiducia e si è trovata in una situazione complicata. Anche al Napoli è accaduto, ora stanno venendo fuori i frutti del lavoro di Gattuso. Serve però del tempo per invertire la rotta, ma sono sicuro che già dalle prossime gare invertiremo il trend.

Problema mentale? Abbiamo visto nel finale, quando ormai sembrava persa la gara la squadra ha giocato con maggiore libertà. Bisogna lavorare su questo e su altri aspetti"