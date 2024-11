Ufficiale Torino-Napoli, settore ospiti sold-out! Divieto per i tifosi azzurri nella Curva Primavera

Il settore ospiti dello stadio Olimpico Grande Torino è sold-out

Il settore ospiti dello stadio Olimpico Grande Torino è sold-out in vista della sfida contro il Napoli in programma il prossimo 1 dicembre alle ore 15.00. A comunicarlo è il club granata attraverso una nota ufficiale: “L’evento è come di consueto vietato ai residenti nella regione Campania, ad eccezione del settore riservato alla tifoseria ospite che è esaurito. La Curva Primavera è riservata ai tifosi del Toro o neutrali.

Per ragioni di sicurezza non sarà possibile accedere in curva con maglie o sciarpe del Napoli. Il settore destinato alla tifoseria del Napoli è esaurito. I residenti nella regione Campania hanno potuto acquistare esclusivamente il settore ospiti”.