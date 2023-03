Torino, Sanabria on fire nel 2023: solo Osimhen e Lautaro hanno segnato di più

E' un Antonio Sanabria implacabile quello che stiamo vedendo nel nuovo anno.

© foto di www.imagephotoagency.it

E' un Antonio Sanabria implacabile quello che stiamo vedendo nel nuovo anno. Anche domenica a Lecce il paraguaiano è andato a segno, per la quinta volta nel 2023, ed è risultato decisivo. Solo Osimhen (10 gol) e Lautaro (7) - riporta Opta - hanno realizzato più reti dell'ex Roma in Serie A (5) da inizio 2023. E solo Osimhen (9) e Immobile (7) hanno segnato di piú in generale in trasferta in questo campionato dell'attaccante granata (6).