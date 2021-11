Tornano gli ultras in Curva A: centinaia di tifosi nel settore inferiore con cori e bandiere

Tornano gli esponenti del tifo organizzato della Curva A allo stadio Maradona di Napoli. Centinaia di ultras hanno riempito il settore inferiore, si sono sistemi ordinati nei posti centrali, hanno esibito lo striscione "Curva A" e ancor prima dell'inizio della partita hanno intonato cori e sventolato bandiere. La loro presenza era stata annunciata nei giorni scorsi. Erano mancati da tempo per le multe a causa delle frizioni con la società e gli organi competenti per il nuovo regolamento d'uso.

E LA CURVA B?

Per quanto riguarda l'altra parte del tifo organizzato azzurro, quello che occupa la Curva B, non c'è ancora nessun ritorno in programma, ma non è escluso che qualcosa possa cambiare nei prossimi giorni. Sarà fondamentale il lavoro congiunto con il club, chiamato ad ammorbidire la sua posizione per riavere allo stadio anche la Curva B.