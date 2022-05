Toronto, quinto ko consecutivo: la prossima squadra di Insigne resta penultima

Si è giocata nella giornata di ieri la sfida di MLS tra Fc Toronto e Orlando City.

Si è giocata nella giornata di ieri la sfida di MLS tra Fc Toronto e Orlando City. E’ arrivato il quinto ko consecutivo per i canadesi, sconfitti di misura al 92’ per via del gol siglato da Kyle Smith. Momento molto complicato per la prossima squadra di Lorenzo Insigne che resta al penultimo posto del girone East Coast. Solo 11 punti per Toronto, punto in più dei Chicago Fire, che hanno però giocato una partita in meno.