Ufficiale Tottenham, brutto infortunio per Vicario: frattura alla caviglia, viene operato

vedi letture

Brutta tegola per il Tottenham e per la nazionale italiana: il portiere Guglielmo Vicario starà fermo a lungo a causa di una frattura alla caviglia destra. L'ex Empoli è stato già sottoposto ad intervento chirurgico, come comunicato dagli Spurs con una nota ufficiale: "Possiamo confermare che Guglielmo Vicario è stato operato oggi per la frattura della caviglia destra. Guglielmo sarà valutato dal nostro staff medico per stabilire quando potrà tornare ad allenarsi. Siamo tutti con te, Vic".