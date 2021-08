Tottenham, Kane ancora assente agli allenamenti: pronta una multa pesante

Harry Kane, per il secondo giorno consecutivo, non si è presentato all'allenamento del Tottenham e non ha nemmeno svoto i test per il Covid necessari per la ripresa dell'attività agonistica. Il braccio di ferro con il club londinese continua: il capitano dell'Inghilterra vuole andare al Manchester City,, ma Daniel Levy non ci sta ed è pronto a battagliare fino all'ultimo per trattenere la sua stella. Così, riporta The Sun, gli Spurs avrebbero deciso di multare Kane: una sanzione definita molto "pesante", e che crescerà se il bomber continuerà ad assentarsi dalle sedute agli ordini di Nuno Espirito Santo. Una situazione complicata, che fa dell'Uragano un vero e proprio separato in casa.