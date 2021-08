Tottenham, Kane non si presenta agli allenamenti: il centravanti vuole il City

Al rientro dalle vacanze post Euro 2020, Harry Kane non si presentato al campo di allenamento del Tottenham. Il centravanti degli Spurs e della Nazionale ha manifestato l'intenzione di voler andar via, vuole giocare col Manchester City. Il presidente del Tottenham Levy invece sembra essere intenzionato a far rispettare il contratto che lo lega all'attaccante fino al 2024, o quanto meno cerca di giocare al rialzo col City che fin qui ha offerto 100 milioni di sterline per il cartellino del classe '93 .

Secondo Sky Sports UK, il giocatore farebbe leva su un gentlemen agreement per lasciare gli Spurs in questa finestra di mercato. Accordo che però sarebbe contestato dal club.