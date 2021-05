Tragedia a Battipaglia: trovato impiccato il calciatore Filippo Viscido

Filippo Viscido, ex calciatore dell'Avellino, è stato trovato impiccato in un garage nella notte. Una vera tragedia quella emersa nella notte a Battipaglia, con il 33enne Viscido che è stato trovato impiccato in un garage a ridosso di via Baratta, nel rione Sant'Anna. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire la vicenda.