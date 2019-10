Tutino si prepara per la sua 'prima volta' al San Paolo: avversario della squadra del cuore

Gennaro Tutino si prepara per la sua prima volta. Sabato affronterà per la prima volta il Napoli da avversario in Serie A al San Paolo, lo stadio dei suoi sogni. Lui, tifoso azzurro sin da bambino, che sta facendo la gavetta sognando, un giorno, di indossare quella maglia. Non è ancora sicuro del posto da titolare, gli basterà essere presente per emozionarsi. In tribuna ci sarà la sua famiglia e tanti amici. Un pomeriggio speciale, per lui, che qualche anno fa calpestò l'erba del San Paolo per una finale Primavera di Coppa Italia con la Juve. Pochi anni dopo rieccolo, adulto, tra i professionisti. Sognando l'azzurro.