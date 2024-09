Tutti hanno paura del Napoli di Conte: Antonio non gioca mai per il 2° posto

Antonio Conte ha scelto Napoli per dimostrare di saper vincere ovunque

Perché il Napoli di Conte fa paura a tutti quanti? Così si intitola un interessante approfondimento di Tuttomercatoweb sul tecnico del Napoli: "Mi sono divertito molto, l’indomani della sconfitta, alla prima giornata, contro l’Hellas Verona, a leggere i giudizi su Antonio Conte e il suo rapporto con il Napoli. Tanti tifosi (e qualche illustre collega) erano già sicuri di un prematuro addio del nuovo condottiero azzurro. Subito si è parlato di incomprensioni con il patron Aurelio De Laurentiis e di un mercato inaccettabile. Bellissime leggere previsioni tipo: “Tra due giornate fa le valigie e se ne va da Napoli” o, ancora più divertente, “Conte non sapeva cosa avrebbe trovato a Napoli, ora lo sa e non gli va bene”.

Mi piacerebbe sapere il pensiero di lorsignori oggi. Mi pare che Antonio Conte sia al suo posto, ossia alla guida del Napoli, il mercato è stato più che soddisfacente e, soprattutto, la classifica non è affatto male. Non ho mai sopportato i giudizi affrettati ma, soprattutto, credo che sia importante conoscere determinate questioni prima di lanciarsi in sentenze o previsioni future. Antonio Conte ha scelto Napoli per dimostrare di saper vincere ovunque. Non prende le sue decisioni in maniera affrettata. Ha accettato di guidare il club partenopeo perché crede nelle potenzialità del Napoli, del “suo” Napoli, quello che sta costruendo allenamento dopo allenamento.

Di colpo, dopo quattro giornate, il Napoli fa paura a tutti quanti. Perché? Semplice, perché Antonio Conte non gioca per il secondo posto, non l’ha mai fatto in carriera, né da giocatore, né da allenatore. Non lo ammetterà mai in pubblico ma, in cuor suo, vuole portare (nuovamente) lo Scudetto a Napoli.