Tutti pazzi per Arek... oppure no?

Arek Milik è tornato. Dopo un avvio di stagione condizionato da infortuni e condizione fisica da ritrovare, il polacco potrebbe ritrovare il campo domani contro il Sassuolo per la seconda presenza consecutiva da titolare in campionato (terza in generale se si conta anche il Genk). In conferenza stampa anche Rino Gattuso è stato interrogato sull'attaccante ex Ajax: "Pazzo di Milik? Sì, mi piace, perché lega il gioco, viene, ti fa uscire bene le giocate, poi ha presenza ed è completo. E' stato sfortunato finora, ma ce ne sono tanti forti, tutti quelli in attacco". Pare sia proprio il polacco, dunque, l'attaccante adatto al 4-3-3 del neo allenatore azzurro, pronto ad inserirlo al centro del suo tridente con Insigne e Lozano (o Callejon?) a supportarlo.



TUTTI PAZZI PER MILIK? - Gattuso pazzo di Milik? Pare di si, o almeno il gradimento dell'allenatore è sensibilmente alto, come testimoniato dalla sue parole in sala stampa. Ma vale per tutto l'ambiente Napoli? Bella domanda. L'assenza dell'attaccante sembra sia passata in secondo piano nel corso degli scorsi mesi, come se non contasse il fatto che Ancelotti non abbia avuto modo di schierare il suo attaccante titolare per più di quattro partite di fila. La critica napoletana ha sempre riservato un occhio di riguardo per Milik, puntualmente bacchettato ogni qual volta l'appuntamento col gol è mancato. Arek, ora, è tornato e già ha firmato quattro gol in due partite (Genk e Parma). Tocca al polacco far innamorare i napoletani, oltre a Rino Gattuso.