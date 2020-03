Tutto come previsto: sarà rinviata anche Sampdoria-Verona

Sampdoria-Verona in programma domani sera non si giocherà. E' atteso a minuti il comunicato della Lega Calcio. Lo riferisce Gazzetta.it. Alle 18.50 il governatore ligure Giovanni Toti, in una conferenza stampa, aveva annunciato la sua intenzione di far giocare la partita a porte chiuse. Come per le altre, scelta che la Lega ha rifiutato e dunque si va verso l'ennesimo rinvio. Si tratta della sesta gara del campionato rinviata. Una situazione surreale che mina la credibilità del torneo.