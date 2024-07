Tutto il programma dell'estate del Napoli: 5 test prima del debutto in Coppa Italia

Ieri con l'ufficializzazione delle date per il debutto in Serie A e soprattutto per l'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Modena del 10 agosto, è definita l'intera estate del Napoli che poi porterà a Verona-Napoli. Il Napoli di Conte disputerà due test a Dimaro per poi salire di livello a Castel di Sangro con tre test internazionali di cui il penultimo col Brest terzo nell'ultima Ligue 1 e l'ultimo test col Girona rivelazione della Liga. Con gli spagnoli sarà l'ultima prova per crescere di condizione e affrontare poi il Modena il 10 agosto al Maradona per i 32esimi di Coppa Italia.

Ritiro Dimaro (qui il programma completo giorno per giorno):

16 luglio Napoli-Anaune Val di Non,

20 luglio Napoli-Mantova

Rritiro Castel di Sangro:

28 luglio Napoli-Adana Demirspor

31 luglio Napoli- Brest

3 agosto Napoli-Girona

Coppa Italia al Maradona:

10 agosto Napoli-Modena

Serie A

18 agosto, ore 18.30 Hellas Verona-Napoli