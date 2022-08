Tutto in un minuto: Meret para un rigore ed Elmas la sblocca!

Un minuto dopo Politano calcia di destro ma il suo tiro diventa un assist per Elmas.

Calcio di rigore per il Lecce al 22': contatto Ndombele-Di Francesco con l'attaccante del Lecce che anticipa il mediano azzurro e l'arbitro assegna la massima punizione. Dal dischetto va Colombo che segna prima del fischio arbitrale, rigore da ripetere. Sul secondo penalty Meret si allunga sulla sinistra e respinge mantenendo il risultato sullo 0-0 al 25'. Un minuto dopo Politano calcia di destro ma il suo tiro diventa un assist per Elmas. Il centrocampista, tutto solo al limite dell'area piccola, non deve fare altro che depositare in rete per il vantaggio azzurro!