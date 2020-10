Tuttojuve: “Chiagni e fotti Napoli non per gli assenti, ADL-Gravina vogliono i playoff anti-Juve”

La redazione di Tuttojuve ha commentato la situazione legata alla sfida 'fantasma' di domenica contro il Napoli: "Un Napoli che ottenesse di rigiocare sarebbe un precedente: buono per ogni società che d'ora in avanti si dovesse trovare nelle condizioni “sanitarie“ dei partenopei. Con il campionato che facilmente potrebbe finire a donne di facili costumi. Tra covid, tribunali e ricorsi, la panacea offerta sarebbe quella dei play off. Del resto lo stesso De Laurentiis l'aveva candidamente (?) confessato prima che il torneo iniziasse: “Stiamo lavorando (De Laurentiis e chi altro? n.d.r ) con il presidente Gravina per un format che preveda i play-off e i play out. Che renda più competitivo e interessante il torneo che nelle ultime stagioni è stato ad appannaggio di una sola società. Magari non subito, ma la prossima stagione“. Per dirla con Peppino Pappagone: eqqueqquà . E visto che Gravina è un politico e che alle viste c'è il rinnovo della presidenza federale (ergo Gravina ha bisogno dei voti), la soluzione probabilmente sarà cerchio-bottista: un buffetto al Napoli (un punto in meno in classifica) per salvare la faccia e si rigiocherà. Con la promessa al ministro Spadafora (capolavoro di cerchiobottismo il suo comunicato) che d'ora in avanti il protocollo (bolla ed affini) verrà corretto e rispettato alla lettera. Ma anche con l'impegno da parte di Spadafora che le Asl si intrometteranno solo in casi gravi e di accertato pericolo sanitario. Pericolo che c'è: nelle ultime ore 4 giocatori dell'Inter sono risultati contagiati. Il Genoa (con 17 contagiati ) non si comprende come farà a disputare la prossima di campionato: forse inviando la Primavera. E' evidente che un protocollo fatto con i piedi, debba essere rivisto. Ma il Napoli di contagiati ne aveva solo due. E con due avrebbe potuto giocare. Come da protocollo e come avevano fatto altre società".