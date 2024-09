Tuttojuve surreale: “Che coincidenza il Napoli dopo l’Europa, il pc del sorteggio è andato in tilt"

"Chiamiamole "strane coincidenze", il computer forse è andato in tilt il giorno dei sorteggi, forse ha preso un virus, ma il Napoli si è trovato a fare una partita in trasferta, poi due in casa ed ora due in trasferta, con una strana alternanza". A scriverlo è Tuttojuve nella settimana della sfida al Napoli.

Si parla della coincidenza della gara dopo l'Europa per la Juve, che martedì ha battuto il Psv in Champions. La testata online aggiunge: "Strana coincidenza che la Juventus debba affrontare due volte i partenopei, che sono l'avversaria più forte con cui giocare dopo le coppe, esattamente dopo gli impegni europei, una stranissima coincidenza di calendario. Da notare che il computer lo scorso anno non era stato così benevolo con la Juventus, permettendole di giocare dopo la Champions con formazioni un pò affaticate, anzi i bianconeri non avevano affrontato dopo gli impegni europei, almeno nella fase a gironi, nessuna delle squadre impegnate in Europa, quasi un record".