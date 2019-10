Tuttosport - ADL venerdì a Castelvolturno, pronta una richiesta per Ancelotti

Il Napoli si prepara per il prossimo match di campionato contro l'Hellas, in attesa che tutti gli azzurri tornino dai propri impegni con le rispettive nazionali. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, venerdì il presidente Aurelio De Laurentiis sarà a Castelvolturno per far visita alla squadra in vista del ritorno in campionato. Il patron - si legge - avrà una richiesta per Ancelotti, ovvero la possibilità di strutturare delle certezze con un gruppo solido di titolari che possa dare delle garanzie alla squadra.