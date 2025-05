Prima pagina Tuttosport: "Ahi NapolI! Il flop Torino rilancia l'Inter"

"Ahi NapolI! Il flop Toro rilancia l'Inter". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, soffermandosi sulla lotta Scudetto tra Inter e Napoli. Gli azzurri hanno compiuto un mezzo passo falso contro il Genoa, che ha raccolto un punto nel match del Maradona: al Napoli infatti non sono bastate le reti di Lukaku e Raspadori, visto che ha pagato il gol di Vasquez e soprattutto l'autogol di Meret. Tutto a vantaggio dell'Inter, che si è rilanciata con il successo firmato in casa del Torino: apre Zalewski con una rete da cineteca, chiude Asllani su calcio di rigore.