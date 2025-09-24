Prima pagina
Tuttosport apre con le parole di Rocchi: "Ha dato ragione a Tudor"
La Juventus è ancora in attesa di vedere il vero Edon Zhegrova. L’esterno offensivo kosovaro, arrivato dal Lille nell’ultima sessione di mercato, è al centro della prima pagina di Tuttosport, che oggi propone un’intervista esclusiva al suo preparatore atletico Adrian Sallahu. “Zhegrova s’è trasformato per la Juve” il titolo scelto dal quotidiano torinese
Spazio poi, nel taglio alto, alle parole del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che dopo le polemiche seguite a Verona-Juventus ha riconosciuto le ragioni di Tudor: “Due errori a Verona”, l’ammissione sui casi contestati, dal rigore assegnato per il tocco di braccio di Joao Mario al mancato cartellino rosso a Orban per la sbracciata su Gatti.
