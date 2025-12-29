Prima pagina

Tuttosport: "Baroni-Ngonge, nuovi fallimenti"

Tuttosport: "Baroni-Ngonge, nuovi fallimenti"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Notizie
di Arturo Minervini

"Yildiz 2031, la Juve rilancia": così titola la prima pagina odierna di Tuttosport, dedicata al numero 10 che la Juventus vuole blindare con un rinnovo da 6 milioni a stagione. 

Baroni-Ngonge, nuovi fallimenti. Cairo, vecchia solfa. Così scrive in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport sullìex azzurro, che sembra aver interrotto il feeling con Baroni.  L’allenatore cambia moduli e interpreti, ma ogni correzione sembra peggiorare il rendimento complessivo della squadra.