Tuttosport: "Cairo dribbla i tifosi con Velasco. Rabiot è già pazzo di Milan"
In occasione della prima pagina di oggi, questo è il titolo principale di Tuttosport: "Juve, sei più forte! Vlahovic? E' unico". Parole del dg bianconero Comolli, che carica la sfida di domani contro l'Inter: "Fatto un mercato di successo: ci siamo migliorati. E adesso...". Prime parole da juventino anche per Openda: "Mi ispiro a Ibrahimovic".
Spazio come sempre anche all'altra metà di Torino, con questo titolo: "Ciro dribbla i tifosi con Velasco". Parla il patron granata: "La contestazione? Per me è come un acufene, non ci faccio nemmeno più caso". Sul ct di pallavolo: "Mi piacerebbe vederlo all'opera con i giocatori del Toro: due volte nel calcio gli è andata male, la terza magari...".
ADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema"
