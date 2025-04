Prima pagina Tuttosport: "Conte si mangia l'Inter. McT infiamma il Maradona"

"Conte si mangia l'Inter" scrive Tuttosport in apertura commentando così quanto avvenuto in vetta alla classifica di Serie A nell'ultimo turno di campionato. Terza sconfitta consecutiva per l'Inter di Simone Inzaghi che ha perso in casa contro la Roma con la rete dell'ex juventino Matias Soulé. L'argentino ha fatto un favore anche al Napoli che in serata ha battuto il Torino per 2-0 con la doppietta di McTominay prendendosi la vetta della classifica e portandosi a +3 sui nerazzurri, a 4 giornate dalla fine.