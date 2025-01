Prima pagina Tuttosport: "Corto muso, gioia Inter. ma il Napoli resta primo"

L'apertura della prima pagina di Tuttosport è sul mercato della Juventus, pronta al doppio colpo per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione: "Motta, c'è Costa per te", il titolo scelto dal quotidiano con ovvio riferimento al terzino del Vitoria Guimaraes. Il taglio alto è invece per il Torino, con le ultime parole di Cairo che sembrano porre un freno al mercato, mentre di spalla spiccano i successo di Napoli e Inter e la vittoria straripante del Barcellona sul Real Madrid nella finale di Supercoppa.

Juventus - Motta, c'è Costa per te. Juve, in arrivo Kolo Muani: ma non solo

Torino - Cairo spegne i sorrisi del Toro

Serie A - Corto muso gioia Inter. Ma Conte resta primo. Genoa, è festa Sucu. Rigore salva-Roma