Prima pagina Tuttosport: "De Bruyne choc. Conte lo riavrà a febbraio"

"Juve perché Spalletti". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, soffermandosi sulla rottura della Juventus con Igor Tudor e sugli scenari che riguardano il suo successore. Il primo nome sulla lista bianconera è Luciano Spalletti, che oggi dovrebbe incontrare la dirigenza juventina per legarsi alla Vecchia Signora. Un tecnico che era già stato sondato a giugno e che ora potrebbe arrivare davvero a Torino. Le alternative, in caso di fumata nera, portano a Roberto Mancini o Raffaele Palladino.

NAPOLI - In primo piano anche il Napoli, alle prese con l'infortunio di Kevin De Bruyne. Brutte notizie per gli azzurri e per il tecnico Antonio Conte, che già questa sera dovrà fare a meno del belga nella gara contro il Lecce. Il problema del centrocampista infatti è parecchio serio e terrà l'ex City ai box almeno fino al mese di febbraio.