Tuttosport dopo l'amichevole di Dortmund: "Juve bum bum"

Tuttosport dopo l'amichevole di Dortmund: "Juve bum bum"
di Arturo Minervini

“Juve bum bum!” questo è il titolo scelto dall'edizione odierna Tuttosport per celebrare la vittoria della Juventus in amichevole contro il Borussia Dortmund. Una prova brillante e un successo di prestigio, con il gol di Beier nel finale che non basta ai tedeschi per rientrare in partita. Brilla Conceiçao, positivo anche David.

Tudor commenta: «E Jonathan deve ancora abituarsi a lavorare così», mentre Cambiaso si racconta: «Studio da senatore bianconero e voglio incidere di più sotto porta».