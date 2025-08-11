Prima pagina
Tuttosport dopo l'amichevole di Dortmund: "Juve bum bum"
TuttoNapoli.net
“Juve bum bum!” questo è il titolo scelto dall'edizione odierna Tuttosport per celebrare la vittoria della Juventus in amichevole contro il Borussia Dortmund. Una prova brillante e un successo di prestigio, con il gol di Beier nel finale che non basta ai tedeschi per rientrare in partita. Brilla Conceiçao, positivo anche David.
Tudor commenta: «E Jonathan deve ancora abituarsi a lavorare così», mentre Cambiaso si racconta: «Studio da senatore bianconero e voglio incidere di più sotto porta».
