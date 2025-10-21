Prima pagina

Tuttosport e l'ultimatum Juve a Tudor: "Venti giorni per la svolta"

Tuttosport e l'ultimatum Juve a Tudor: "Venti giorni per la svolta"
Oggi alle 09:00Notizie
di Arturo Minervini

Napoli, Conte si affida a McTominay: “Decida lui se giocare”. Così titola Tuttosport alla vigilia della sfida con il PSV a Eindhoven, con Conte che sprona Scott McTominay: “Ci fidiamo di lui, ma deve sentirsi pronto”. Il tecnico prepara il rilancio in Champions, consapevole delle difficoltà della trasferta olandese: “Occhio, loro sono particolari.”

Tudor, tempo fino al derby: venti giorni per cambiare la Juve. Il tecnico croato è sotto esame. Dopo il confronto con Comolli, il club gli concede 20 giorni di fiducia per invertire la rotta. Il calendario non è tenero