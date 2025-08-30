Prima pagina

Tuttosport e la telenovela Kolo Muani: "I tre giorni del bomber"

Oggi alle 08:50Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

"Juve, i tre giorni del bomber". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Ultimi tre giorni di mercato in Serie A con la Juventus che è ancora a caccia dell'attaccante. Il nome che rimane in pole resta Randal Kolo Muani con i bianconeri che sarebbero sempre più vicini a riacquistare il bomber che tanto bene ha fatto nella seconda parte di stagione scorsa.