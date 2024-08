Prima pagina Tuttosport: "Koopmeiners Kalulu. Juve, fattore K"

La Juventus continua ad essere alla ricerca di almeno un giocatore per reparto che possano completare la rosa a disposizione di Thiago Motta. I tre grandi obiettivi sono Kalulu, Koopmeiners e Nico Gonzalez. L'olandese non è stato convocato per la finale di Supercoppa contro il Real Madrid, mentre il centrale francese ha già aperto ai bianconeri. Chiesa resta in uscita: su di lui c'è il Milan che potrebbe inserire Saelemaekers come contropartita. Per la corsia esterna, con Nico ancora in stand-by, tornano a rialzarsi le quotazioni di Conceicao.

Anche il Torino è alle prese con un restyling della difesa e l'ultimo centrale finito nella lista di Vagnati è il ceco del Viktoria Plzen Hranac, valutato 7 milioni. Oltre a lui continua il braccio di ferro con l'Ajax per Borna Sosa.