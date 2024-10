Prima pagina Tuttosport: "Inter, ansia Calhanoglu"

Il primo piano di Conceicao, MVP nell'ultima uscita bianconera in Champions League contro il Lipsia, è l'immagine scelta oggi da Tuttosport in prima pagina per presentare Juventus-Stoccarda: "Provaci ancora Chico" scrive il quotidiano torinese in apertura. Di spalla spicca l'attacco al Torino di Cairo, reduce dal pesante ko di Cagliari, mentre in un box nel taglio basso si parla anche degli impegni europei del Milan e del Bologna, oggi in campo contro Club Brugge e Aston Villa.