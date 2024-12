Prima pagina Tuttosport: "Juve, per Hancko chiave Mbangula. Beto per Vanoli"

"Juve, per Hancko chiave Mbangula", l'apertura odierna di Tuttosport: il centrale slovacco può arrivare subito se il club bianconero deciderà di privarsi dell'esterno bianconero, anticipando così l'arrivo del giocatore del Feyenoord previsto per giugno.

Intanto al Torino c'è una priorità e risponde al nome di Beto, che per coach Vanoli tornerebbe utile in un attacco impoverito dall'infortunio grave di Zapata. L'ultrà nerazzurro pentito mette in imbarazzo l'Inter, questa sera uno sbocco per lo scudetto sarà anche Lazio-Atalanta.

