Prima pagina Tuttosport: "Juve su Danso. Comuzzo va al Napoli da Conte"

È dedicata alla Juve di Thiago Motta il titolo di apertura scelto oggi da Tuttosport per la sua prima pagina: "Che confusione, sarà perché Thiago" scrive il giornale torinese, che nel taglio alto parla invece della rivoluzione nella rosa del Milan dove sono in uscita Morata, Camarda e Calabria. Di spalla c'è spazio per la posizione presa da Inter e Milan nel processo agli ultras e per i verdetti di Europa League, mentre in altri due box si parla delle trattative più calde del momento, ovvero Ndour-Torino, Maldini-Atalanta, Zaniolo-Roma e Comuzzo-Napoli.

Juventus - Che confusione, sarà perché Thiago

Milan - Scosse Milan: via Morata. Conceicao al bivio derby

Torino - Ndour-Toro, ballano 2 milioni

Mercato - Maldini da Gasp, Zanilo viola, Comuzzo da Conte