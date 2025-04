Prima pagina Tuttosport: "Juventus, Tudor non molla niente"

vedi letture

La prima pagina di Tuttosport oggi in edicola è sulla Juventus, reduce dal 2-1 contro il Lecce che ha rilanciato i bianconeri in zona Champions League dopo i risultati del weekend che hanno visto l'Atalanta battere il Bologna 2-0 a Bergamo e le due romane Lazio e Roma non andare oltre l'1-1 nel Derby della Capitale giocato ieri sera all'Olimpico. Il quotidiano sportivo torinese si concentra in particolare su Igor Tudor, arrivato sulla panchina della Vecchia Signora dopo l'esonero di Thiago Motta e protagonista di un buon avvio che potrebbe portare magari anche alla conferma per la prossima stagione.

"Tudor non molla - si legge nel titolo principale -. Dagli allenamenti al 4° posto e al futuro sulla panchina della Juve: Igor martella. Riposo rinviato di un giorno dopo il 2-1 sul Lecce: non c'è tempo da perdere tra errori da correggere e atteggiamenti da registrare ('Chi è entrato non mi è piaciuto'). L'ex compagno Legrottaglie: 'Idee chiare è polso, la sua mano si vede'".