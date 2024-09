Prima pagina Tuttosport: "L'Inter stecca, Conte scappa"

"Chiellini Champions". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che celebra il ritorno di Giorgio Chiellini alla Juventus. L'ex difensore infatti è entrato a far parte della dirigenza juventina, dato che ricoprirà il ruolo di Head of Football Institutional Relations del club. Un ritorno importante per la Vecchia Signora, che domani inizierà il proprio percorso in Champions League ospitando il PSV Eindhoven all'Allianz Stadium.

Taglio alto dedicato al Napoli di Antonio Conte, che si è preso la vetta della classifica grazie al poker rifilato al Cagliari. Gli azzurri allo stesso tempo hanno sfruttato anche il mezzo passo falso dell'Inter, inchiodato sull'1-1 dal Monza nel posticipo andato in scena ieri sera.