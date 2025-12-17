Prima pagina

Inter che mazzata. Gazzetta: "Dumfries fuori almeno due mesi"

Oggi alle 07:55Notizie
di Arturo Minervini

Inter, botta e risposta: Dumfries ko, mercato già acceso. Così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport con l’Inter che incassa un colpo pesante: Denzel Dumfries resterà fuori almeno due mesi dopo l’operazione alla caviglia sinistra, un’assenza che costringe Inzaghi a rivedere equilibri e rotazioni proprio nel momento più delicato della stagione

Di Spalla si parla di Napoli-Milan, con McTominay e Pulisic pronti a prendersi la scena nella semifinale che si giocherà in Arabia, giovedì alle 20 italiane. 