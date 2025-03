Prima pagina Tuttosport: "Lamenti e milioni: Conte e Inzaghi non hanno di che lagnarsi"

"sMottamento" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Perché Thiago Motta non ha conquistato lo spogliatoio bianconero e si sono create delle crepe in casa Juve. Rigidità, scarsa empatia, confusione nei ruoli e nelle gerarchie: il rapporto non è decollato e sarà elemento di valutazione per le scelte finali della società in vista della prossima stagione. Scudetto, lamenti e milioni, il titolo in taglio alto: "Conte e Inzaghi non hanno di che lagnarsi: ADL ha investito 151mln per andare oltre Osimhen e Kvara. Marotta ha blindato i big e vuole togliere la clausola a Thuram".