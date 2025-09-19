Prima pagina Tuttosport: "Napoli, dieci senza lode. De Bruyne sostituito subito"

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport decide di dedicare il titolo principale a Yildiz e di farlo in questo modo: "La Juve ha il top d'Europa: come te non c'è nessuno". Nelle ultime 10 partite ha segnato 6 gol e servito 8 assist: rendimento senza eguali tra i 2005. Anche la personalità, il lavoro difensivo e le parole sono già da campione totale.

Si parla anche dell'altra metà di Torino, con il seguente titolo che riguarda il complicato rapporto tra i tifosi e il presidente: "Toro, Cairo insiste: in tanti con me". Il presidente snobba la contestazione: "Lo vedo quando cammino per strada... Comunque posso ricomporre, io opero per il bene del club. Poi se arriva qualcuno con risorse importanti, sono anche disposto a venderlo".

"Napoli, dieci senza lode. De Bruyne sostituito subito" si legge in alto parlando di Napoli e di Champions.