Prima pagina Tuttosport: "Napoli-Inter sfida mondiale, Neres falso nove"

L'intervista a Claudio Marchisio, in apertura su Tuttosport, si focalizza su un consiglio per la Juventus di Tudor: "Trovate un ruolo a Koop". L'ex giocatore bianconero, intervistato dal quotidiano, racconta come vede la situazione della Juventus e quella del giocatore. "Teun ha bisogno di serenità, ho vissuto anche io le sue difficoltà - spiega Marchisio -.Tudor deve assegnargli una posizione definita: spero si riveli l'allenatore giusto".

In taglio alto invece il pari del Milan: “Diabolico Gila, delusione Max” e di spalla “Napoli-Inter sfida mondiale” con in palio il primo posto mentre Gattuso osserverà 10 nazionali in ballo. Conferme su Neres falso nove per sostituire Hojlund che non ha recuperato dall'affaticamento muscolare per la sfida contro i nerazzuri.

