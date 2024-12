Prima pagina Tuttosport: "Napoli, opzione su Ricci in cambio di Simeone"

"Juve, Thiago Motta sotto osservazione" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Secondo Ulivieri "Juve-Bologna sarà studiata a Coverciano per le doti dei tecnici". Ma ora diventa un esame soprattutto per Thiago: il tecnico sfida non solo l'ostilità dei rossoblù che si sentono traditi ma anche le prime perplessità di quelli bianconeri.

MercaToro - "Un'opzione su Ricci in cambio di Simeone": la risposta del Napoli al Toro per il Cholito. Chiesti anche 15 milioni di euro cash oltre all'opzione per il centrocampista granata.