Prima pagina Tuttosport: "Napoli su Arthur, Sancho spera"

vedi letture

"Thiago: Pep ti aspetto allo Stadium" scrive Tuttosport in apertura sui sorteggi di Champions League con la Juventus che dovrà vedersela, fra le altre, contro il Manchester City di Pep Guardiola così come l'Inter, revival Lille e Aston Villa per Weah e McKennie. Ancelotti e Chiesa per il Milan.

Calciomercato - "Napoli su Arthur, Sancho spera": ultimo giorno di mercato e ultime manovre per i club. Conte pronto ad accogliere il brasiliano in prestito, l'ala inglese spera nel rilancio Juve. Chiesa e Liverpool tra ringraziamenti e frecciate.