Prima pagina Tuttosport: "Raspadori, patrimonio regalato agli altri"

Juventus-Inter non sarà soltanto il big match che può indirizzare lo scudetto, ma anche il duello tra due numeri 10 destinati a lasciare il segno: Kenan Yildiz e Lautaro Martinez. Gioventù e talento contro esperienza e leadership, due facce della stessa medaglia che sabato si ritroveranno al centro della scena.

Il quotidiano parla anche di Giacomo Raspadori, protagonista con l'Italia di Gattuso nelle gare con Estonia e Israele. L’attaccante, talento azzurro e patrimonio del calcio italiano, secondo il quotidiano è stato di fatto “regalato agli altri”, se si pensa a quanto Raspadori avrebbe potuto ancora dare in Serie A.