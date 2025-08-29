Prima pagina Tuttosport: "Sorteggio Champions, Napoli e Atalanta sorridono"

vedi letture

"Mbappé e Pogba, chi si rivede": questo è il titolo principale della prima pagina odierna di Tuttosport. Sorteggio Champions: Inter in... Premier, Napoli e Dea sorridono, Juve al Bernabeu e a casa del polpo. Il Real e il suo asso già incrociati al Mondiale per club, rendez-vous suggestivo con l'ex ora al Monaco. Viaggio oltre il circolo polare col Bodo.

Si parla della Juventus anche con il titolo in taglio alto, che è il seguente: "Vlahovic al 99% rimane. Kolo? Faremo il possibile". Comolli e il mercato bianconero: "Savona al Nottingham". Il dg: "Credo che Dusan voglia restare. Fino a lunedì possono accadere tante cose, ma abbiamo vincoli finanziari da rispettare". Partita a poker col PSG per il francese: Jackson il piano B. Zhegrova, nodo formula.