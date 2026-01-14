Prima pagina Tuttosport sulla Juve: "Inter e Napoli, Spalletti vi studia"

"Inter e Napoli, Spalletti vi studia" questo il titolo di Tuttosport dedicato alla Juventus ed alle possibilità scudetto della squadra di Luciano Spalletti. Il tecnico ha riunito tutti davanti al video per analizzare il big match di San Siro e spiegare ai giocatori dove si deve migliorare e quali sono gli step da fare per raggiungere il livello delle rivali in vista degli scontri diretti. E nella squadra si respira un’inedita fiducia. Oggi e domani i recuperi della 16ª giornata definiranno l’alta classifica.